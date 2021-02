Els Bombers fan una quinzena de sortides a Tarragona durant els cinc dies de protestes

La majoria dels grups municipals condemnen els aldarulls de la setmana passada i la CUP demana allunyar el focus del debat del mobiliari urbà

Actualitzada 21/02/2021 a les 21:04

Els Bombers van fer una quinzena de sortides a Tarragona durant els cinc dies de protestes per l'empresonament de Pablo Hasél. Malgrat que ahir no hi va haver cap manifestació a la ciutat, les concentracions dutes a terme de dimarts a dissabte van acabar alguns dels dies amb petits aldarulls i alguns contenidors cremats. Segons l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana, el dimarts es van cremar dos contenidors i els dijous quatre. Mentrestant, els Bombers van fer sis sortides només el dissabte.

Els aldarulls registrats a Tarragona han estat menors que els d'altres ciutats com Barcelona. Tot i així, a Tarragona es van detenir quatre persones, tres de les quals eren menors d'edat i ja se'ls va donar la llibertat, mentre que el detingut de 18 anys va passar a disposició judicial. Entre les accions més rellevants hi destaquen els talls de l'A-7, algun llançament de pedres contra els Mossos, llançament de pintura contra la subdelegació del govern espanyol i la crema de contenidors, el foc dels quals va poder ser apagat ràpidament pels Bombers en la quinzena de sortides que van haver de fer. Des de l'Ajuntament asseguraven que, a banda dels contenidors, no s'havien registrat grans desperfectes en mobiliari urbà.

Condemna gairebé unànime

La majoria dels grups de l'Ajuntament de Tarragona han condemnat els aldarulls derivats de les manifestacions de la setmana passada a la ciutat. Des del Govern, el conseller de Neteja, Jordi Fortuny, compartia el motiu de les protestes però no la seva deriva: «El cas de Pablo Hasél és injust, entenem la impotència, la ràbia i la indignació, però això no ha de ser excusa per malmetre mobiliari urbà i contenidors de brossa». El republicà, que xifrava la reposició de cada contenidor en uns 3.000 euros, avisava que malmetre mobiliari «és donar ales i raons indirectes als que precisament estan a favor d'aquesta repressió». També des del Govern, Carla Aguilar reiterava el «suport a les mobilitzacions que reivindiquen la llibertat d'expressió» i recordava que Podemos «va demanar formalment la petició d'indult per Hasél i Valtonyc», a més de la derogació de la llei mordassa o la modificació del Codi Penal. La regidora dels comuns entenia que «les derives violentes tenen un fons social i expressen la difícil situació dels joves, però que això no legitima el seu ús».

La portaveu del PSC, Sandra Ramos, assegurava que podia «entendre perfectament el dret de manifestació i llibertat d'expressió» i també apuntava a la difícil situació dels joves, però que en cap cas això «justifica els aldarulls». El portaveu de Junts, Dídac Nadal, també denunciava que «la defensa de la llibertat d'expressió és incompatible amb la violència». Des de Ciutadans, Francisco Domínguez va criticar «les cinc nits de violència injustificada» i va recalcar que «es posi en dubte el paper dels cossos policials en comptes de donar-los suport». José Luis Martín, del PP, lamentava «la inacció de Ricomà i la Generalitat».

La CUP mira més enllà

L'encara regidora de la CUP, Laia Estrada, restava importància a les destrosses i posava el focus en «un Estat cada vegada més demofòbic que nega el futur al jovent». La cupaire indicava que era «curiós que dissabte es cremessin contenidors amb la mà de policia secreta que hi havia».