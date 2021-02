El Tarragona Sona Flamenc s'adapta a la pandèmia amb menys actes però de format més gran

Actualitzada 22/02/2021 a les 13:05

El festival Tarragona Sona Flamenc s'ha adaptat a la pandèmia i en la seva tercera edició serà en format híbrid. Els organitzadors han reduït el nombre d'activitats presencials de petit format i han apostat per tres espectacles de més magnitud. Entre aquests destaca el de la cantaora Mayte Martín, que presentarà Memento per tancar el certamen, el 14 de març, al Teatre Tarragona. En aquest espai també es podrà veure Federico García, que combina dansa i teatre; i el concert de Queralt Lahoz.El festival s'obrirà el proper dilluns 1 de març amb un videoclip protagonitzat per totes les persones que es dediquen a ensenyar ball flamenc a Tarragona. També hi haurà conferències, un cicle documental o una classe magistral en línia.El director del festival, Kike Colmenar, ha explicat que els tres principals objectius del certamen són «mostrar l'amplitud de les diferents disciplines del flamenc, donar a conèixer les aportacions catalanes i exhibir els artistes i agents culturals del flamenc a la ciutat». Colmenar ha destacat que en aquesta edició han volgut «generar continguts pensant com podien arribar al màxim de gent amb la major seguretat possible». Per aquesta raó s'ha escollit el Teatre Tarragona com a espai principal. Amb tot, ha reconegut que viure aquest estil «en espais petits és una experiència més poderosa», però no ha tancat la porta a repetir-ho en el futur.L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha posat en valor que el Tarragona Sona Flamenc està creixent i ha valorat positivament la participació de diferents col·lectius de la ciutat, que són «l'essència del festival», ha dit.