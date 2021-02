El dietista Álvaro Vargas ha publicat un manual on ofereix pautes per aconseguir reforçar el sistema immunitari de manera natural

—D'on ve el seu interès pels aliments i la cuina i la seva relació amb el sistema immunitari?

—La curiositat per la nutrició em va venir en fer el pas al veganisme. Em faltava informació, tenia dubtes sobre com ho havia de fer, i em va apassionar tant que vaig decidir fer un gir a la meva vida i estudiar, formar-me i després treballar en nutrició. La cura del sistema immunitari és indissociable d'una bona alimentació, estan estretament relacionats.

—També és periodista.

—Sí, el que m'agrada, en definitiva, és comunicar, amb el format o les plataformes que sigui. Aquella formació em va servir molt a l'hora de dedicar-me al que m'apassiona: crear i difondre continguts sobre alimentació, prevenció i hàbits saludables.

—Al principi del llibre parla de la intoxicació informativa a què estem sotmesos. Considera que es parla sobre alimentació i salut de forma poc contrastada i molt a la lleugera?

—Les xarxes socials, com en altres sectors, són la millor eina però també la pitjor. Tenim més i millor accés a la informació de qualitat, però a la vegada s'escampen més ràpidament coses com els mites nutricionals, les dietes miracle o, directament, mentides amb finalitats econòmiques. La persona que consumeix aquests continguts és qui decideix qui escull a l'hora d'informar-se. Penso que tots sabem què és una bona alimentació, una cosa ben diferent és que no ho vulguem veure i ens estimem més quedar-nos amb qui ens ofereix solucions fàcils i ràpides.

—Caldria que ens apliquéssim les pautes que s'expliquen al seu llibre de forma seriosa, fins i tot des d'abans de la pandèmia, quan la paraula immunitat gairebé ni s'esmentava?

—Completament. Una de les poques coses bones que ens ha portat aquesta situació és que som molt més conscients d'aspectes que podem millorar, hem après de quina manera es contagien els virus i, en certa manera, com ens podem protegir. Però encara es parla poc de la rellevància d'una alimentació saludable i la prevenció de les malalties, quan és un pilar fonamental.

—La covid ha generat i segueix generant estrès a molta gent. Aquesta sensació de malestar o angoixa pot arribar també a l'àmbit de l'alimentació?

—Penso que, ja des d'abans de la covid, estàvem sotmesos a molts tipus de pressió sobre l'alimentació. Alguns influencers intenten imposar la seva visió de manera rígida i estricta, generant més angoixa que solucions. Crec que els professionals hem d'oferir la informació sense tons paternalistes ni dictatorials, i que cadascú decideixi. L'important és disposar d'informació científica, però sense alarmisme. Això sí, hem de ser conscients que bona part de la nostra salut radica en la manera com ens alimentem. —El llibre inclou un receptari amb plats saludables, fàcils de preparar, a base d'ingredients vegetals. Les dietes veganes o vegetarianes ens poden aportar tots els nutrients necessaris per estar saludables?

—La pregunta hauria de ser a la inversa: tots els omnívors segueixen una dieta saludable? La resposta és un no rotund. Amb les dietes veganes i vegetarianes passa el mateix, dependrà de la planificació de cadascú. Es pot seguir una dieta 100% vegetal i 100% saludable, només cal tenir en compte que la suplementació amb vitamina B12 es obligatòria i que seria molt recomanable un extra d'Omega-3.

—Aquest llibre i els consells que s'hi donen es poden aplicar a persones de totes les edats, des d'infants a ancians?

—Sí, i de fet hem de prestar un interès especial a aquests grups. Està demostrat que els nens que adquireixen patrons saludables els mantenen, en un altíssim percentatge, durant l'edat adulta. A més, el seu sistema immune és encara immadur, i per això és important prestar-los més atenció. A la banda oposada hi ha la gent gran. Les seves defenses es ressenten de tants anys de treball, i per això els hem de donar un cop de mà i ajudar-les en aquesta feina incansable.