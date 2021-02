Castaño: «Les accions de violència gratuïta no afavoreixen la convivència»

El conseller de Seguretat Ciutadana confirma 13 contenidors cremats a Tarragona els cinc dies de protestes

Actualitzada 22/02/2021 a les 19:47

El conseller de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, ha condemnat avui els petits aldarulls viscuts la setmana passada durant els cinc dies de protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél. El consistori ha reportat un total de 13 contenidors cremats –la substitució dels quals puja fins a uns 3.000 euros per unitat– i «alguns elements de mobiliari urbà han quedat malmesos», en paraules de Castaño. El balanç de les destrosses és menor comparat amb altres punts del país. A més, es van produir quatre detencions, tres de les quals a menors d'edat, que van ser alliberats al cap de poques hores, a més a més d'un noi de 18 anys, que va passar a disposició judicial.

La defensa de les protestes i la condemna de la seva deriva ha estat la tònica habitual des del govern municipal els darrers dies. «Estem per la defensa de la llibertat d'expressió, tal i com vam expressar al plenari de divendres», raonava Manel Castaño, «però sense criminalitzar el jovent entenem que aquestes accions de violència gratuïta no afavoreixen gens la convivència». El conseller de Seguretat Ciutadana ha reiterat que el govern feia «una valoració negativa d'aquests fets» i s'ha mostrat taxatiu amb la dicotomia existent entre el dret a expressar-se i la condemna dels aldarulls: «Malgrat la necessitat que la gent es manifesti, volem que la convivència sigui prioritària».

A més d'Esquerra Republicana i En Comú Podem, la majoria de partits al consistori tarragoní han lamentat els desperfectes causats al mobiliari urbà la setmana passada. El Partit dels Socialistes i Junts per Tarragona defensaven el dret a manifestar-se envers la condemna de Pablo Hasél i la importància de la llibertat d'expressió, mentre que també se sumaven a la denúncia dels petits disturbis generats a la ciutat els darrers dies. Per la seva banda, tant Ciutadans com el Partit Popular posaven l'accent en la defensa dels cossos de seguretat davant la contínua controvèrsia dels darrers dies.

Si més no, la CUP ha estat el grup amb una postura més allunyada. Tres dels quatre detinguts a Tarragona eren menors i el quart just havia fet els 18 anys, fet que recalca la baixa mitjana d'edat de les concentracions dels darrers dies. Pels cupaires, cal allunyar el focus del debat sobre els desperfectes en el mobiliari urbà i anar als diversos motius de la protesta. Els anticapitalistes han destacat la precarietat en la qual viu la joventut.