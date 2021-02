Robatori amb violència a Bonavista al pis d'una dona a qui van lligar de mans

Tres homes van accedir aquest dijous al domicili de la dona de 61 anys, al carrer Vint del barri de Ponent, per tal d'emportar-se objectes de valor

Actualitzada 21/02/2021 a les 19:27

Tres homes van dur a terme un robatori amb violència el passat dijous 18 de febrer al barri de Bonavista. Els lladres van accedir al voltant de les 21.30 h. al domicili d'una dona de 61 anys situat al carrer Vint. Els homes van lligar de mans a una cadira la dona, que no es va poder oposar al robatori. Els tres lladres van regirar-li el domicili de dalt a baix, destrossant bona part del mobiliari, i es van endur objectes de valor, entre els quals destaquen joies. La dona no va patir lesions greus, però sí que va patir ferides als canells. Els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia i es troben investigant el robatori. De moment, els tres homes encara no han estat detinguts.

El robatori se suma a un increment dels furts als barris de Ponent de Tarragona. Els veïns fa temps que reclamen més presència policial a la zona. «Els delinqüents ho tenen molt fàcil i ho saben», lamentava Loli Gutiérrez. La presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista advertia que cada vegada hi havia «més robatoris al carrer, als pisos, als trasters, als cotxes o a les botigues». Gutiérrez era molt crítica amb la Guàrdia Urbana tarragonina i denunciava que «no pot ser que una patrulla tardi tres quarts d'hora en arribar» després de rebre l'avís de dijous.

La reclamació de més efectius de la policia local als barris de Ponent és molt necessària, segons una Loli Gutiérrez que repassava diversos fets ocorreguts les darreres setmanes: «No pot ser que els joves facin ral·lis pel barri, que quan arriba el toc de queda això sembli les sis de la tarda, o que una botiga tancarà properament perquè se sentin insegurs», a banda de més robatoris produïts recentment. «Quantes coses més han de passar?», es preguntava la presidenta veïnal.

Delictes sense denúncia

El de dijous no va ser l'únic robatori a Bonavista. El dia anterior, dimecres 17 de febrer, Gutiérrez assegurava que uns lladres van prendre de les mans una bossa amb diners «a un home que venia de treballar a les 21.30 h. del seu bar a Tarragona». Amb tot, la representant dels veïns de Bonavista demanava als seus conciutadans que s'animessin a denunciar els robatoris que patien: «Hi ha moltes coses que no s'arriben a denunciar, però necessito que les víctimes facin el pas per tal que les associacions de veïns tinguem força».

La visió de Paco Fiori, administrador del grup de Facebook Recuperemos Nuestros Barrios era similar: «S'ha demostrat una vegada més la manca de seguretat a Ponent. Si tenim un CAP a cada barri, per què no una comissaria de la Guàrdia Urbana?».