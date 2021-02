Els Bombers van actuar a Tarragona per retirar 7 contenidors aquest dissabte durant els aldarulls proHasél

Els successos es van produir entre un quart de vuit i tres quarts de nou del vespre d'aquest dissabte

Actualitzada 21/02/2021 a les 11:50

Els Bombers de la Generalitat van haver d'actuar per retirar un total de 7 contenidors de brossa a Tarragona durant els aldarulls proHasél que van tenir lloc durant el vespre d'aquest dissabte.Els serveis d'emergències van haver d'actuar per retirar alguns contenidors que bloquejaven la via a les 19:57 al carrer Marquès de Montoliu i a les 20:00 h i 20:19 al 46 i 55 de l'avinguda Catalunya respectivament. També van actuar a l'avinguda Argentina a les 20:21 i a les 20:39 a l'avinguda Andorra. Els Bombers van haver d'apagar dos contenidors cremats a l'avinguda Francesc Macià a dos quarts de nou de la nit.