Han treballat en tasques de prevenció i a elements de la via pública

Actualitzada 21/02/2021 a les 18:12

Els Bombers de la Generalitat actuen en 20 avisos a la demarcació de Tarragona per les fortes ratxes de vent. Els serveis d'emergències han treballat majoritàriament en avisos lleus, tasques de prevenció i retirant alguns elements de la via pública, com alguna canalera i petita coberta que havien caigut.La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona recorda que manté activat el Pla d'Actuació Municipal en fase de prealerta pel risc de ventades i fort onatge. Des de Protecció Civil alerta d'evitar apropar-se a esculleres, espigons i passejos marítims per perill d'onades.Es recorda que des de Protecció Civil que les ratxes de vent continuaran aquest dilluns.