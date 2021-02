Mig miler de persones s'apleguen en una concentració i manifestació convocada per l'esquerra independentista

Actualitzada 20/02/2021 a les 21:39

Dues persones han estat detingudes a Tarragona en el cinquè dia de protestes per l'empresonament de Pablo Hasel. Així ho han anunciat els Mossos d'Esquadra, que també han confirmat tres detencions a Barcelona.Els Brimo dels Mossos d'Esquadra s'han hagut de desplegar aquest dissabte a la ciutat de Tarragona i a d'altres indrets de Catalunya per intentar aturar els disturbis. En el cas de la ciutat de Tarragona, a la Rambla president Lluis Companys algunes persones han llençat pedres a una línea d'agents que se situaven davant dels jutjats.S'han produït barricades, contenidors cremats, llançament d'ous de pintura conta la subdelegació del govern espanyol i llançament de pedres contra les dotacions dels Mossos d'Esquadra que custodiaven el Palau de Justícia. Aquests fets s'han succeït després d'una concentració i posterior manifestació convocada per l'esquerra independentista a les sis de la tarda que ha arribat a aplegar mig miler de persones. Un cop acabada aquesta acció, un grup d'uns 200 manifestants ha protagonitzat actes vandàlics en diversos carrers del centre de la ciutat.