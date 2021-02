Òmnium Cultural recull signatures a Tarragona per l'amnistia de totes les «persones represaliades»

Aquest acte també d'ha donat aquest dissabte a Reus, Amposta, Valls i més ciutats de Catalunya

Actualitzada 20/02/2021 a les 12:32

Òmnium Cultural ha organitzat aquest dissabte una recollida de signatures per l'amnistia de totes «les persones represaliades per l'estat espanyol».A Tarragona, Òmnium Cultural ha fet un acte amb la participació de persones de la comarca que han rebut sentències o van participar en diverses manifestacions com la del tall de la Jonquera convocat per Tsunami Democràtic i l'1 d'octubre.La presidenta d'Òmnium del Tarragonès, Rosa Maria Codines, ha afirmat que «L'amnistia és l'única possibilitat real per a l'inici de la negociació democràtica i és l'única via que abraça el conjunt dels represaliats» i ha recordat que «no deixarem mai soles les més de 2.850 persones represaliades. És per tots vosaltres que reclamem l'amnistia, pels presos polítics i els exiliats, però també per totes les persones anònimes que s'hi han deixat la pell defensant i exercint els drets i les llibertats».Aquest recapte de signatures també s'ha donat a Reus, Valls i més ciutats de Catalunya. A Amposta, Òmnium ha desplegat una pancarta gegant al pont per reclamar l'amnistia.