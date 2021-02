Centenars de persones participen a la concentració

Actualitzada 20/02/2021 a les 19:48

Nova jornada de concentracions a Tarragona per la llibertat del raper lleidatà Pablo Hasél. Els manifestants comencen a desfilar cap a la Plaça Imperial Tàrraco cridant en solidaritat de Pablo Hasél i també amb càntics com «Tarragona antifeixista». En arribar a la Imperial Tàrraco els manifestants han llençat ous, pintura i petards contra la Subdelegació del Govern.Centenars de persones han respost a la convocatòria d'aquest dissabte a la plaça de la Font per protestar «contra la repressió i l'alliberament de Pablo Hasél».La concentració ha començat amb les actuacions musicals d'Akila i Fetitxe 13 en solidaritat amb els successos recents i posteriorment s'ha fet un parlament conjunt per part de Crim, Dames i Vells, Eterns, Julivert, Roba Estesa i Tornavís Teatre.Més concentracions han tingut lloc a altres ciutats de Catalunya, a la demarcació se suma Reus a les 18:30 a la plaça Mercadal.