Els Bombers actuen per apagar un incendi de matolls a Tarragona

Els fets han tingut lloc a l'avinguda president Tarradelles, on s'han cremat 500m de matolls

Actualitzada 20/02/2021 a les 11:11

Els Bombers de la Generalitat han actuat amb una dotació per apagar un incendi de matolls a Tarragona. Els fets han succeït a les 5:10 de la matinada quan el servei d'emergències van rebre l'avís de foc a l'avinguda president Tarradellas, la carretera que conecta el barri de Bonavista amb el de Campclar.Els Bombers han actuat amb una dotació que ha donat l'incendi per apagat després de mitja hora de treball.Els serveis d'emergències també han hagut d'actuar a Valls a les 4 de la matinada quan ha començat un petit incendi que ha cremat un sofà en una casa del carrer Santa Marina. Els Bombers han actuat amb dues dotacions i han apagat l'incendi en tres quarts d'hora. No s'ha registrat cap ferit ni cap dany greu.