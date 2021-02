Tarragona regularà la realització de rodatges en espais públics

S'elaborarà un reglament que facilitarà i agilitzarà els tràmits per demanar els permisos necessaris

L'Ajuntament de Tarragona vol regular la realització de rodatges i de sessions fotogràfiques en espais públics i municipals de la ciutat amb la redacció d'un reglament que facilitarà i agilitzarà la sol·licitud de permisos. Per això, el ple d'avui al consistori aprovarà la creació d'una comissió que s'encarregarà de redactar l'avantprojecte. Aquesta estarà conformada per personal tècnic i regidors dels diferents partits amb representació municipal.

Actualment l'oficina d'atenció als rodatges de l'Ajuntament, la Tarragona Film Office –que depèn del Patronat Municipal de Turisme– funciona com una finestra única, perquè qui vulgui realitzar un rodatge o sessió fotogràfica a la ciutat hi contacti. Des d'aquesta oficina s'atenen les peticions i s'indica la forma de com sol·licitar-les depenent de l'envergadura de la producció i també del gestor de l'espai que es vol utilitzar. A banda de donar suport en la tramitació dels espais de l'Ajuntament també en dona per tramitar a altres localitzacions que depenen d'altres administracions o gestors d'espai.

L'objecte del projecte és, d'aquesta manera, dotar a la Tarragona Film Office d'un reglament que contempli totes les casuístiques i, per tant, agilitzi tots el procés de sol·licitud, ja que establirà quins tipus de permisos es necessiten per a fer els rodatges i les sessions fotogràfiques, els terminis per demanar-los i els procediments per aconseguir-los.

Es pretén, amb aquesta regulació, incentivar la producció audiovisual, registrar-la, controlar-la i poder-la fer pública, agilitzant al màxim els tràmits en el procediment d'obtenció de les autoritzacions o llicències necessàries. La intenció, en paraules de la regidora i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Cinta Pastó, és «promocionar el municipi com a plató per tal d'afavorir la projecció exterior de la imatge de la ciutat i donar suport a la indústria audiovisual, un sector econòmic generador de coneixement i de llocs de feina qualificats».

De fet, un dels últims rodatges que s'ha dut a terme a Tarragona va ser el del programa de TV3 Batalla Monumental, el passat novembre, dedicat al patrimoni català i en el qual els espectadors han d'escollir quin creuen que és el millor.