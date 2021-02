Tarragona formarà part de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública

L'objectiu és disposar d'una xarxa de subministrament de l'energia de titularitat i gestió pública

El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest divendres que la ciutat entri a formar part de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública de Catalunya, per tal de liderar, conjuntament amb prop de 100 pobles i ciutats més catalanes, el debat sobre la municipalització de la xarxa de distribució de l'energia elèctrica.El conseller de Territori i Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha explicat aquest matí durant el plenari que «l'objectiu final de l'AMEP és disposar d'una xarxa de subministrament de l'energia de titularitat i gestió pública, fomentant un model energètic just, democràtic i sostenible».Segons Puig, «creiem que hem de participar directament en aquest projecte per tal que Tarragona estigui en condicions, d'aquí pocs anys, de decidir si vol o no municipalitzar la seva xarxa de distribució elèctrica, trencant així el monopoli existent sobre la distribució. Es tracta doncs d'empoderar la ciutadania, facilitar que es faci energia verda, afavorir les empreses de proximitat, reinvertir en la pròpia xarxa perquè no hi hagin talls i tenir un bon fons socials per aquelles famílies que viuen en situació de pobresa energètica».L'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública va ser impulsada el passat mes de juliol de 2020 per l'Ajuntament de Terrassa; i Barcelona, Lleida i Girona també en formaran part. L'acte de constitució oficial es realitzarà el pròxim 23 de febrer.