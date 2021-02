Ricomà: «Aquest Carnaval ens ha permès conèixer més la història»

L'alcalde ha visitat aquest dijous l'exposició '40 anys d'història. Carnaval de Tarragona' al Refugi 1

Actualitzada 18/02/2021 a les 23:08

El Refugi 1 del Port de Tarragona ha acollit la inauguració de l'exposició 40 anys d'història. Carnaval de Tarragona, una mostra produïda per l'Ajuntament amb la participació d'entitats i comparses vinculades al Carnaval, i compta amb la col·laboració del Port de Tarragona.

A l'acte hi han assisti l'alcalde i conseller de Cultura, Pau Ricomà, i el president del Port, Josep Maria Cruset. Ricomà ha volgut destacar que «en aquest Carnaval diferent, estem tenint l'oportunitat de conèixer més a fons la història de la nostra festa gràcies a iniciatives com aquesta exposició» i ha volgut agrair l'esforç i la dedicació de les comparses, «ànima de la festa», el Port de Tarragona, l'Arxiu Municipal, el Ball de Diables, la Colla la Bota i totes les entitats i persones que han fet possible la mostra. Per la seva banda, Josep M. Cruset ha fet incís en el caràcter del Carnaval, «instrument d'identitat tarragonina, d'empoderament de la gent i una representació magnífica de transversalitat social».

Fins al 14 de març tothom qui ho vulgui podrà visitar de manera gratuïta aquesta exposició, que pretén ser una important retrospectiva de l'essència del Carnaval tarragoní. Tal com ja va passar amb l'estrena del documental el passat divendres 12 de febrer i amb l'apropament de la festa a les escoles, amb el material pedagògic Carnestoltorium, aquesta mostra, carregada de nostàlgia però alhora de testimoni viscut, vol que el Carnaval quedi en la memòria i per al record.

Pel que fa a la part vivencial, impacta veure com les 28 comparses de Tarragona han volgut participar activament en l'exposició, cedint part dels seus vestuaris més emblemàtics, elements de carrosses que en el seu moment van comptar amb més d'un guardó en les rues o les Disfresses d'Or dels darrers anys i sobretot, com a element més destacat, els escenaris de les carrosses i complements dels guanyadors del Carnaval 2020, Colours Fantasy i Disc45, que seran el Rei i la Concubina del 2022. També tenen un paper molt important els 40 cartells d'aquesta festa i una selecció dels anys vuitanta, els inicis, i una selecció d'imatges més actuals. Al final de la sala es pot veure el documental i una petita sorpresa que no es desvela fins que s'arriba al fons del local.