Quart dia consecutiu de manifestacions proHasel a Tarragona

La comitiva s'ha mobilitzat fins al rectorat on s'ha llegit un manifest i han cremat imatges del rei

Actualitzada 19/02/2021 a les 21:01

Quart dia consecutiu de manifestació i mobilització a Tarragona. Aproximadament 200 estudiants s'han concentrat a la plaça Imperial Tarraco i han avançat en direcció al rectorat de la URV. A la capçalera de la manifestació, un grup d'estudiants portava una pancarta on es podia llegir «Criminals» i «Contra el feixisme ni un pas enrere».Sense cap tipus de presència policial, i en marxa pacífica, els estudiants han arribat al rectorat on han llegit un manifest i han retret el posicionament de la universitat en el cas Palboh Hasel. «La universitat ha d'estar al costat dels interessos de la gent» deia el comunicat. «La repressió no té cabuda als centres», en referència a la detenció del raper a la Universitat de Lleida, i han finalitzat el manifest dient que les mobilitzacions seguiran els pròxims dies. Finalment, s'han cremat imatges dels reis al crit de «los Borbones son unos ladrones».Al voltant de les 20 hores, els manifestants han arribat a l'Avinguda Catalunya, a l'alçada del Campus Catalunya de la URV. Després s'han dirigit a Marqués de Montoliu on han fet una barricada amb contenidors i els han incendiat.Després han tornat al punt on aquests dies hi ha hagut els altercats, a la rotonda dels Quatre Garrofers i també han creamt una illa de contenidors.Al voltant de les 21 hores, els manifestants s'han començat a dispersar, just en el moment que han arribat els Bombers per apagar les flames dels contenidors.