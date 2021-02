Llibertat provisional per al detingut dimecres a Tarragona durant la manifestació a favor de Pablo Hasel

El noi, de 18 anys, està acusat d'un suposat delicte d'atemptat a agents de l'autoritat

Actualitzada 19/02/2021 a les 15:16

El jutjat de guàrdia de Tarragona ha decretat llibertat provisional amb obligació de compareixences al jutjat per al noi de 18 anys detingut dimecres després d'una manifestació a favor de Pablo Hasel. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. Una noia de 17 anys arrestada juntament amb aquest noi ja va quedar en llibertat després que els Mossos d'Esquadra deixessin la seva detenció sense efecte. Una patrulla de paisà de la policia catalana va detenir els dos joves cap a les nou de la nit de dimecres al carrer d'en Salines, vora l'Ajuntament. Segons la policia, quan els agents van intentar identificar-los, aquests van respondre agredint-los, per la qual cosa els van arrestar.