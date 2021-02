L'Ajuntament de Tarragona vota avui una nova ordenança de transparència

Actualitzada 19/02/2021 a les 07:28

El ple de l'Ajuntament de Tarragona d'avui votarà una nova ordenança municipal de transparència. El salt de qualitat en matèria de transparència era un dels objectius que perseguia el Govern des de l'inici de mandat. S'espera que l'ordenança, que s'ha fet adaptant a les particularitats de la ciutat la normativa de la Generalitat, s'aprovi sense majors contratemps. En la comissió prèvia de treball, tothom s'hi va mostrar a favor.

L'objectiu de la nova ordenança, segons el consistori, és regular la forma en què es posa a l'abast de la ciutadania la informació del dia a dia de l'activitat municipal. Amb la nova regulació, l'Ajuntament vol «retre comptes i mantenir a tothom informat mitjançant les eines informàtiques i l'exercici del dret d'accés», segons Jordi Fortuny. El conseller de Govern Obert assegurava que «a l'ordenança s'ha intentat evitar reproduir els articles de la llei fil per randa, per tal fer un text senzill i entenedor, de fàcil lectura i comprensió, adaptat a les característiques de l'organització municipal».

L'entorn de govern obert al web municipal és el pal de paller de la regulació. Aquest inclou el Portal de la transparència, el de Participació ciutadana, el de Dades obertes, el Catàleg de serveis i Comunicació. L'elaboració i aprovació de l'ordenança de transparència s'ha fet donant compliment a la normativa vigent que regula el procés d'aprovació d'ordenances i reglaments, i a les instruccions pròpies de l'Ajuntament, fet que comporta la seguretat jurídica aconsellable en aquest tipus de norma.

Un pla de mandat obligatori

La nova ordenança de transparència obligarà els nous Governs municipals a publicar un pla de mandat en un termini de sis mesos des de la presa de possessió, i haurà d'incloure els grans eixos previstos per l'actuació política. L'ordenança s'aplicarà a l'Ajuntament, als organismes autònoms i a les empreses municipals, a les societats mercantils amb participació majoritària del consistori, a les fundacions públiques i a les entitats dependents. Els càrrecs electes, els gerents i el personal directiu de l'Ajuntament seran els responsables de la seva aplicació.

D'altra banda, els ciutadans de Tarragona podran sol·licitar accés a la informació pública a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) i ho podran fer de forma presencial, per correu ordinari o telemàticament. L'Ajuntament haurà de resoldre sobre el dret d'accés a la informació en un termini màxim d'un mes, que podrà prorrogar-se dues setmanes més si ho justifica el volum de complexitat de la informació requerida. Si la sol·licitud és estimada, l'OMAC tindrà 30 dies, com a màxim, per subministrar la informació.