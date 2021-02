Ciutats AVE prepara una nova oferta de turisme de congressos i enogastronòmic

Tarragona figura en aquesta Xarxa de Ciutats AVE

La Xarxa de Ciutats AVE, que integra trenta-tres municipis espanyols amb parades de l'Alta Velocitat ferroviària, desenvoluparà nous productes relacionats amb el turisme de congressos, l'enogastronòmic i el relacionat amb l'àmbit urbà i cultural.Aquesta nova oferta turística, que s'inclourà en l'estratègia de promoció i dinamització d'aquestes ciutats quan acabin les actuals restriccions per la Covid-19, s'ha acordat aquest divendres en una assemblea celebrada de forma telemàtica per l'associació que agrupa aquestes ciutats.La Xarxa de Ciutats AVE, a la qual pertany Zamora, ha començat a dissenyar la nova estratègia que engegarà quan s'aconsegueixi la nova normalitat i acabin les actuals restriccions que afecten especialment el turisme, segons ha detallat l'Ajuntament de Zamora en un comunicat.En l'assemblea també s'hi ha presentat el pressupost per 2021 i s'han exposat les principals línies d'actuació, que s'emprendran a partir d'ara per recuperar una activitat turística que ha estat «pràcticament paralitzada íntegrament durant tot l'any passat» a causa del coronavirus.Entre aquestes mesures acordades figura la fixació d'una nova estratègia turística conjuntament amb TourEspaña, un acord de col·laboració amb la xarxa de Paradors de Turisme, la presència a les grans fires nacionals i internacionals que es desenvolupin al llarg de l'any i la realització d'un anunci publicitari.Tot això es concretarà en un pla comercial al qual es destinarà el setanta per cent del pressupost anual de l'associació, que puja a 273.000 euros.L'assemblea ha aprovat la incorporació a la xarxa de Castelló, Figueres, Elx i Oriola, amb la qual cosa ja són 33 les ciutats de tota Espanya que integren l'associació.A més de les quatre noves incorporacions, a la xarxa hi figuren Albacete, Alacant, Antequera, Barcelona, Calataiud, Ciudad Real, Còrdova, Conca, Granada, Lleó, Lleida, Loja, Madrid, Màlaga, Orense, Palencia, Puertollano, Segòvia, Sevilla, Tarragona, Toledo, València, Valladolid, Villanueva de Còrdova, Villena, Zamora i Saragossa.A més hi figuren com a ciutats adherides a la xarxa Murcia i Talavera de la Reina.Per al regidor de Turisme de Zamora, Christoph Strieder, ha resultat especialment interessant la promoció del turisme de congressos en formar part Zamora de l'associació Spain Convention Bureau i promoure el desenvolupament a la ciutat de reunions, trobades professionals i congressos de mitja grandària.De la mateixa manera, Strieder ha destacat la importància que la xarxa desenvolupi productes de turisme enogastronòmic, urbà i cultural, en els quals Zamora pot tenir «un important protagonisme», amb els productes de la marca Aliments de Zamora, la ruta de murals urbans o l'art romànic i el modernisme de la ciutat.