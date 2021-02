Unes trenta famílies de Cala Romana contracten vigilància privada

Mentrestant, l'Ajuntament espera instal·lar els lectors de matrícules a tot Llevant a finals d'any per evitar més robatoris a cases

Actualitzada 17/02/2021 a les 22:30

Una trentena de famílies de Cala Romana han decidit contractar un servei de seguretat privada per protegir-se dels robatoris que sovint pateix el barri tarragoní. Per altra banda, i amb el mateix objectiu, l'Ajuntament de Tarragona ja ha començat a treballar per tal d'instal·lar els lectors de matrícules a les entrades i sortides de tots els barris de la zona de Llevant. Els pressupostos d'enguany compten amb 200.000 euros per implantar aquesta mesura de seguretat que facilitarà la identificació dels lladres quan les càmeres detectin vehicles sospitosos.

Cala Romana, juntament amb la resta d'urbanitzacions de Llevant, és un dels barris de la ciutat que més pateix robatoris dins les cases. És una demanda constant dels residents la necessitat d'augmentar la seguretat a la zona. Per això, els veïns d'una trentena d'habitatges es van posar d'acord i van decidir contractar els serveis de l'empresa Securitas, els treballadors de la qual fan patrullatges aleatoris pels carrers dels seus clients fent tasques de vigilància. Jordi Vidal és un dels impulsors d'aquesta iniciativa. «Durant la segona meitat de l'any passat la incidència de robatoris es va incrementar de manera considerable i es va estendre pel barri una psicosi important davant aquesta situació», relatava Vidal, que recordava que fa uns 15 anys hi va haver una temporada semblant a nivell d'inseguretat. Explicava que llavors es van posar d'acord prop de 80 famílies i van contractar també vigilància privada, fins que al cap de dos o tres anys van donar el problema per solucionat. Ara, davant l'onada de robatoris de l'any passat, sumada als que es van produint habitualment, han decidit fer el mateix. Lamentava, però, que aquest cop són molts menys i, per això, surt molt car, a més de 100 euros per habitatge, segons Vidal.

L'impulsor de la iniciativa comentava que van començar el patrullatge el passat 20 de gener i que, per ara, el contracte amb l'empresa durarà sis mesos. Els tècnics de seguretat van fent tombs pels carrers de les cases dels seus clients i controlen que tot estigui en ordre. A més, apuntava Vidal, cadascun d'aquests habitatges té un codi de barres a través del qual els vigilants poden demostrar que han passat per aquell domicili, el dia i l'hora. Vidal assegurava que el malestar psicològic i la inseguretat han baixat molt d'ençà que patrullen pel barri, i desitja que més veïns se sumin a la iniciativa, tot reconeixent que molts dels que no paguen també se n'aprofiten, ja que una de les principals funcions del servei és espantar els delinqüents. «Es tracta de tenir tranquil·litat i com més barreres posem als lladres millor», afegia, referint-se també la instal·lació dels lectors de matrícules per part del consistori a les entrades i sortides.

Precisament sobre això en parlava ahir el regidor de seguretat de l'Ajuntament, Manel Castaño, a Diari Més. Celebrava que amb l'aprovació definitiva dels pressupostos municipals, els departaments d'Enginyeria, Tecnologia i la Guàrdia Urbana han dut a terme ja una primera reunió per començar a treballar en el projecte. Aquest s'encarregarà a una empresa externa i, un cop estigui enllestit, es procedirà a la licitació. Castaño espera, tenint en compte els terminis de l'administració, que els 22 punts de control estiguin instal·lats a tots els barris de Llevant entre finals d'aquest 2021 i principis de 2022.

Qui també es mostrava satisfet per aquesta notícia era Saul Garreta, president de l'Associació de Veïns de Cala Romana. «Estem molt contents i hem de felicitar tant a l'equip de govern com a la resta de grups municipals que s'hagin preocupat per la problemàtica de la inseguretat a Llevant», deia. Explicava també que la reunió entre els veïns i els Mossos d'Esquadra sobre consells a tenir en compte en cas que entrin a robar a casa i per minimitzar els riscos que això passi, va ser productiva. «Ens van explicar que va molt bé, per exemple, tenir un gos o posar reixes i elements que dificultin als lladres poder entrar», relatava el representant veïnal, que afegia que «ens van recomanar també ser actius en el xat que tenim entre tots i avisar ràpidament quan veiem algú o alguna cosa estranya, i fer-ho saber també a la policia a través d'un contacte específic que ens van proporcionar». Garreta destacava, per altra banda, que els Mossos ja els van assegurar que els lectors de matrícules disposen d'un sistema molt sofisticat que en cap cas vulnera la intimitat i privacitat dels veïns.

Paral·lelament, qualificava de «legítim» que una sèrie de veïns hagin decidit contractar seguretat privada. «Ens vam limitar a ajudar que trobessin aquesta empresa, però vam creure que no ens hi havíem d'involucrar més enllà», diu Garreta, ja que assegura que algunes d'aquestes famílies va retreure a l'entitat veïnal que no s'apuntés a la iniciativa. «Des de la junta vam creure que cadascú ha de decidir si formar-ne part o no, la nostra funció és fer de pont entre els veïns i l'administració», assenyalava Garreta. Precisament per no crear el greuge comparatiu que suposa que els residents que no paguen a l'empresa també surtin beneficiats del servei, Garreta deia que «apostem pel que és públic, que per això paguem impostos».

Finalment, Gemma Fusté, presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant, també valorava positivament que s'instal·lin els lectors de matrícules a tots els accessos. «Per fi sortim als pressupostos, això ja és una bona notícia perquè és molt difícil que passi», deia Fusté, que recordava que «sempre que s'havien de fer millores a Llevant estaven subjectes a la venda de patrimoni per aconseguir els diners».