Unes 200 persones es concentren a Tarragona per la derogació de les reformes laborals

CCOO i UGT també ha convocat la protesta per reclamar l'increment de l'SMI i el reforçament del sistema de pensions

Actualitzada 18/02/2021 a les 12:27

Unes 200 persones han participat aquest dijous en la protesta convocada pels dos sindicats majoritaris a Catalunya, CCOO i UGT, per reclamar l'increment de l'SMI, la derogació de les reformes laborals i el reforçament del sistema de pensions. La concentració s'ha fet al costat de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.Les concentracions arriben una setmana després de les protestes que van convocar els mateixos sindicats a altres parts de l'Estat. A Catalunya, s'han endarrerit, en part, per no coincidir amb la campanya electoral.L'objectiu de les mobilitzacions és pressionar el govern espanyol perquè «recuperi els equilibris» del món del treball, derogant les reformes laborals del 2010 i 2012; perquè ofereixi «dignitat» als més vulnerables apujant el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i perquè blindi les pensions.