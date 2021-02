Un cotxe de la Guàrdia Urbana atropella a un manifestant

Un vídeo a Twitter mostra com el noi aconsegueix grimpar per sobre del vehicle, moment en el qual el vehicle accelera i el fa caure

Actualitzada 18/02/2021 a les 22:18

Al final de la manifestació d'avui a Tarragona un noi ha estat atropellat per un vehicle de la Guàrdia Urbana de Tarragona.En el moment que la comitiva s'ha aturat a la rotonda entre l'Avinguda Catalunya i el carrer Sant Antoni Maria Claret, un noi s'ha plantat al mig de la carretera en el moment en què circulava un vehicle de la Guàrdia Urbana. Els agents no han frenat i el noi ha estat atropellat.Tot i aquest fet, un vídeo que circula per Twitter mostra com la topada no ha estat extremadament violenta. El noi es planta davant el cotxe policial i quan el té a sobre, aconsegueix grimpar per sobre del vehicle. El conductor, en comptes de frenar quan el noi era a dalt, accelera, moment en el qual el noi cau a terra.Segons ha pogut saber Diari Més, en un primer moment el manifestant ha pogut sortir pel seu propi peu del carrer. Per culpa de l'impacte el noi ha anat a urgències perquè presentava dolor al canell.