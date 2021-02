Actualitzada 18/02/2021 a les 20:57

Tercer dia consecutiu de mobilitzacions a Tarragona per protestar contra l'empresonament del raper lleidatà Pablo Hasel. El grup d'avui està format, principalment, per joves que han mostrat també el seu suport als detinguts durant la manifestació d'ahir, de només 17 i 18 anys.El grup s'ha concentrat, com aquests darrers dies, als Despullats. Després de llegir un manifest, la comitiva s'ha desplaçat Rambla Nova avall, s'ha aturat uns instants a la plaça Imperial Tarraco per, després, seguir la seva marxa fins als jutjats de la ciutat.Al voltant de les 20 hores, la comitiva s'ha mogut carrer Montoliu amunt travessant l'Avinguda Catalunya mentre anaven deixant contenidors al mig de la carretera per, pressumptament, evitar el pas de la policia.Després s'han traslladat a l'autovia A-7, que ja estava tallada probablement per una acció preventiva de la policia. L'acció a la carretera ha durat pocs minuts i la circulació ja està restablerta.