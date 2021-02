Telefónica Open Future busca projectes tecnològics a Tarragona

La convocatòria, oberta fins al 25 de març, busca joves emprenedors amb projectes que vulguin revolucionar indústries tradicionals

Actualitzada 18/02/2021 a les 15:47

El programa d'innovació Telefònica Open Future ha obert el termini d'inscripció de la seva primera 'Call Open Future Espanya 2021' per a empreses emergents, entre els quals participen 10 hubs al país, un d'ells el 'Green M1' de Tarragona.En aquesta convocatòria, oberta fins al 25 de març, es busquen joves emprenedors amb projectes que vulguin revolucionar indústries tradicionals a través de noves tecnologies com la realitat virtual, la intel·ligència artificial, el Big Data o l'Internet de les Coses (IoT), entre d'altres.Els projectes seleccionats comptaran amb l'assessorament d'un equip de mentors format per experts en diferents àrees de Telefònica amb l'objectiu d'enfortir la idea i treballar en ella en un període de 4 a 9 mesos.«Des d'Open Future Telefónica seguim lluitant per ajudar a escalar projectes potents, estiguin localitzats on sigui gràcies a la nostra capil·laritat regional. Volem estar on neix l'emprenedor», ha assegurat la directora global d'Open Future, Inés Oliveira.A nivell nacional, 10 Hubs d'Open Future busquen startups en aquesta convocatòria, entre ells, 'Green M1' de Tarragona, situat a l'avinguda Vidal i Barraquer de la ciutat.L'espai, inaugurat el 2015, acull la iniciativa públic-privada entre Telefónica i l'Ajuntament de Tarragona, dirigida a enfortir el sector emprenedor tecnològic dins del territori.La resta de hubs d'aquesta primera convocatòria d'Open Future el 2021 estan repartits per Espanya: 'El Cable' a Almeria, 'El Cubo' a Sevilla, 'La Farona' a Màlaga, 'El Patio' a Còrdova, 'El Ángulo' a Ceuta, 'La Atalaya' a Extremadura, 'Carthago' a Múrcia, 'La Cárcel' a Segòvia i 'Gran Via' a Madrid.Open Future té com a objectiu principal la descentralització de l'emprenedoria, impulsant corredors d'innovació per tota la geografia espanyola, contribuint al creixement de l'economia regional i donant suport localment a projectes d'innovació tecnològica.Segons l'entitat, solament l'any passat va impulsar la creació de més de 700 llocs de treball qualificat a Espanya.