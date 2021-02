Santi Castellà: «Ha estat la cinquena victòria consecutiva del PSC»

Actualitzada 18/02/2021 a les 07:38

El PSC va voler fer ahir una valoració dels resultats electorals del passat diumenge a la ciutat. El primer secretari del partit, Santi Castellà, va destacar que «aquesta ha estat la cinquena victòria consecutiva del PSC a la ciutat. Hem guanyat totes les eleccions des d'abril de 2019, incloses les eleccions municipals, i ara per primer cop hem guanyat les autonòmiques». Per a Castellà, això demostra que Tarragona és «una ciutat socialista» i que «es consolida la tendència a l'alça del partit i valida la feina feta per la nova executiva», escollida el passat estiu.

«La distància que ens ha separat d'ERC en aquestes eleccions ha estat més gran que a les municipals, hem passat d'un avantatge de 300 vots a 2.000 vots. Per això, podem dir, que el futur de la ciutat passa pel PSC», va argumentar el primer secretari, qui va afirmar que, aquesta victòria, «suposa un abans i un després», ja que «amb la falta de projecte polític a la ciutat, cada cop més gent mira cap al socialisme com a possible solució per a la lluita contra la pandèmia i de recuperació econòmica sense deixar ningú enrere». Castellà també va exclamar que «sumar molts projectes per evitar que governi el PSC, no garanteix que hi hagi un projecte polític de ciutat».

Per la seva banda, la candidata al Parlament, Cristina Berrio, va voler destacar que la victòria s'ha produït en moltes zones de la ciutat, però que ha estat «molt contundent» als barris de Ponent, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau. Malgrat tot, Berrio va lamentar que «la baixa participació és un tema que preocupa i molt al PSC de Tarragona. Hem de continuar treballant per millorar les dades d'aquest diumenge, fent arribar el projecte socialista a cada racó de la ciutat».

Deixar enrere l'«immobilisme»

Berrio també va fer una comparativa entre les eleccions generals del 2019 i les d'enguany, i va destacar que «la taca groga que s'estenia pel centre s'ha diluït». «Això significa que la victòria socialista de diumenge a Tarragona ha estat transversal, i que la ciutadania ha votat per deixar enrere 10 anys de procés, d'immobilisme, han votat per passar pàgina i per tenir un govern que es preocupi dels problemes reals de la gent. En això treballem els i les socialistes, i en això continuarem treballant».

Per últim, el diputat electe Rubén Viñuales, va assenyalar que «Tarragona ha parlat, i Tarragona ha votat socialista i, per primer cop, ho ha fet en unes eleccions autonòmiques». Aquesta victòria «dona un missatge molt clar, un missatge de canvi, d'il·lusió. De què aquests valors de seny, serenitat, treball, esforç i proximitat són els que Tarragona necessita», expressava Viñuales. En referència al govern de Ricomà, el diputat electe assegurava que «són un desastre de govern, i per això la ciutadania també ha escollit la papereta socialista». Encara que falten dos anys per a les municipals, Viñuales defensava ahir que «Tarragona vol un canvi i que clarament passa per l'opció socialista».