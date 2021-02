Les dues detencions a Tarragona en els aldarulls es van produir «per agredir als Mossos»

El cos policial autonòmic remarca que a la ciutat tarragonina és on es van produir menys incidents la nit de dimecres

A Catalunya

Les manifestacions d'aquest dimecres per la detenció del raper Pablo Hásel van provocar 33 noves detencions arreu de Catalunya, dues d'elles a Tarragona. A banda, els Mossos d'Esquadra han comptabilitzat dotze ferits, cap d'ells a territori tarragoní. El director general de la Policia, Pere Ferrer, i el portaveu dels Mossos d'Esquadra, el comissari Joan Carles Molinero, han fet balanç aquest dijous al matí de les incidències que van tenir els aldarulls la nit de dimecres, incidint especialment en Barcelona, Lleida i Girona, ja que a Tarragona, segons Molinero, «no hi va haver incidents molt rellevants, però si un tall a l'A-7».La de Tarragona va ser la manifestació amb menys aldarulls, segons la policia autonòmica, encara que «el cos dels Mossos d'Esquadra va detenir dues persones» perquè «van oferir una alta resistència i van acabar agredint els agents dels Mossos d'Esquadra». En total, «van manifestar-se entre 120 i 140 persones i, durant el seu recorregut, van intentar entrar a l'autovia», apunta un Molinero, qui detalla que «en primera instància, un dispositiu ARRO dels Mossos ho va impedir, però, finalment, un grup va poder accedir-hi». Va ser llavors quan els Mossos van patir les esmentades «agressions».Segons apunten fonts dels Mossos a aquest mitjà, una de les persones detingudes és una noia menor d'edat, amb què l'esmentada detenció va quedar sense efecte i l'altre, un home major d'edat, passarà a disposició judicial en les pròximes hores.Molinero va destacar les protestes a Barcelona, Lleida i Girona, les quals van comptabilitzar 31 del total de les 33 detencions. El portaveu dels Mossos ha recordat que «va ser una nit amb aldarulls molt greus». «Per un costat, es van produir unes manifestacions lícites i pacífiques, que exerceixen el lliure dret a la protesta i, per l'altre, grups de persones organitzades violentes que van protagonitzar una violència molt gratuïta. Van sortir al carrer amb l'objectiu de destrossar les ciutats i saquejar establiments comercials», ha puntualitzat.Arreu de Catalunya s'han comptabilitzat «135 contenidors cremats, 9 vehicles cremats i 14 atesos pel SEM», a banda de les esmentades detencions. Pel que fa a Barcelona, van sortir al carrer «aproximadament 1.700 persones, amb barricades a Urquinaona, que van provocar una intervenció preventiva per part dels Mossos d'Esquadra i una resposta molt violenta de la gent». A la Ciutat Comtal «es van cremar 8 motos, 84 contenidors i es van destrossar establiments i botigues comercials». «En total, es van detenir dotze persones i danys a onze locals comercials de la ciutat i el SEM va atendre 10 persones (6 ciutadans i 4 Mossos) amb intent inclòs d'intrusió a l'edifici de la Borsa de Barcelona».Pel que fa a Lleida, Molinero detalla que «es va iniciar una manifestació pacífica de 600 persones però que, un cop arribats al centre penitenciari, van començar a cremar contenidors, destrossar mobiliari urbà i danyar comerços». El balanç a territori lleidatà és de «40 contenidors cremats, 1 vehicle cremat, 1 agent lesionat i 14 detinguts». Finalment, a Girona, tal com ha dit Molinero, «tot va començar amb una manifestació pacífica de 600 persones i va acabar amb «11 contenidors cremats 1 agent lesionat i 5 detinguts».Per la seva banda, el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha lamentat que «ha estat el segon dia d'unes manifestacions amb un efecte de simultaneïtat, que generen dificultat». «Són accions de caire violent i, a partir d'un cert moment, generen desordres públics, comerços saquejats o atacs a la línia policial», continua. «Volem manifestar que no podem normalitzar el fet del legítim dret a protesta amb l'ús a la violència», ha anunciat.També ha parlat sobre la noia que hauria perdut l'ull en els incidents del primer dia de protestes, a Barcelona. «Hi ha una persona ferida que sembla que acabarà perdent la vista en un ull. Lamentem la situació i obrirem una investigació per saber què va poder provocar aquestes lesions». «Ens hem posat en contacte amb la família, hem estat a l'hospital i ens hem posat a la seva disposició, però a hores d'ara no hi ha cap conclusió», ha puntualitzat.En ser preguntat pel nombre de projectils que es van utilitzar durant la manifestació, per part dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer ha assegurat que «no el tenim, però tenim la voluntat d'aclarir què va passar», fet que ha desmentit Molinero, qui ha argumentat que «sí que podem saber quants equips de flames es van utilitzar i la traçabilitat de quan i on els Mossos van utilitzar aquests projectils». Posteriorment, s'ha conegut que «els Mossos d'Esquadra van disparar més de 300 projectils de foam dimarts i 120 més aquest dimecres durant les protestes convocades per protestar per l'empresonament de Pablo Hasel».Pere Ferrer ha estat qüestionat pel model d'actuació dels Mossos, el qual, segons les seves paraules, «crec que no és el moment de parlar sobre el model, hi haurà moments més endavant per abordar-lo», tot recordant que en breu entrarà un nou Govern i que ha de ser decisió seva.