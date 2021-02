L'Ajuntament de Tarrgona diu que el manifestant s'ha enfilat damunt el vehicle policial

En la concentració d'aquesta nit, un manifestant ha caigut a terra després d'una topada amb un cotxe de la Guàrdia Urbana

Actualitzada 18/02/2021 a les 23:44

L'Ajuntament de Tarragona ha emès un comunicat sobre l'incident que ha tingut lloc aquesta nit en el marc de les concentracions en suport del raper Pablo Hasél. Un manifestant ha caigut a terra després de topar amb un vehicle de la Guàrdia Urbana.



A les imatges es pot veure com el manifestant es posa davant de la patrulla que arriba als llocs dels fets. Quan es troba al manifestant redueix la velocitat fins a, pràcticament, aturar el vehicle, moment en què el manifestant puja al capó del cotxe i, aquest, accelera, fent caure el noi a terra. Aparentment, no ha tingut cap ferida greu, ja que s'ha aixecat pel seu propi peu.Des del consistori argumenten que ha estat el jove qui s'ha enfilat al vehicle i que, per tant, no s'ha produït cap atropellament. «Seguint els protocols policials, ha seguit la seva marxa per evitar ser rodejat pels manifestants», conclou el comunicat.