Jugar a videojocs alleuja en un 30% el dolor dels infants amb càncer

En l'estudi de la Fundación Juegaterapia ha participat la Càtedra del Dolor Infantil de la URV

Actualitzada 18/02/2021 a les 12:52

L'ús dels videojocs en nens amb càncer redueix un 30% el dolor i el malestar derivats de la mucositis després d'un tractament de quimioteràpia. Aquestes són les conclusions de l'estudi realitzat per la Fundación Juegaterapia i on hi ha col·laborat la Càtedra del Dolor Infantil de la URV, l'Hospital Universitario La Paz i la Universidad Autónoma de Madrid.

La disminució del dolor percebut associat a una intensa mucositis comporta també segons l'estudi una reducció del 20% de la dosis de la morfina diària administrada als infants. La mucositis es una inflamació de la mucosa del tracte digestiu que pot provocar que els pacients no puguin ni empassar saliva, associada habitualment a la quimioteràpia.



La investigació també determina que l'ús de videojocs en nens fa augmentar en un 14% el to vagal del seu sistema parasimpàtic, associat a la recuperació fisiològica davant la presència d'estímuls de dolor.