El PSC reclama recuperar un centre d'urgències d'atenció primària a Tarragona

L'objectiu és descongestionar el servei d'urgències del Joan XXIII

Actualitzada 18/02/2021 a les 13:07

El PSC de Tarragona reclama la recuperació d'un centre d'urgències d'atenció primària (CUAP) a la ciutat per descongestionar l'actual servei d'urgències de l'Hospital Joan XXIII. La formació ha presentat una moció per instar al Departament de Salut de la Generalitat «a dotar l'atenció primària dels recursos suficients per garantir un servei d'assistència primària continuat efectiu a tota la població de Tarragona en cada un dels seus nuclis urbans». A més a més reclamen un augment del personal per cobrir en condicions les noves demandes d'atenció primària.



Els CUAP tenen la capacitat de fer analítiques i radiografies i estan preparats per resoldre problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. Actualment a Tarragona, el que més s'assembla als CUAP és el CAP la Granja que està obert tot el dia, però que segons la formació no està dotat del material ni del personal necessari per resoldre les urgències.

D'altra banda també hi ha el CAP Nou Tàrraco, però aquest canvi només obre de 8h a 24h i per tant les urgències que es produeixen a les nits van directament al Joan XXIII. Per aquest motiu, demanen l'ampliació de l'horari del CAP Nou Tàrraco perquè pugui estar operatiu les 24 hores tots els dies de l'any.