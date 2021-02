El Parc Sanitari Joan XXIII estrena un nou magatzem per doblar la seva capacitat

Actualment, s'utilitza com a centre logístic i de distribució de vacunes de la covid-19

Actualitzada 18/02/2021 a les 11:04

El Parc Sanitari de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona compta amb un nou edifici que servirà per ampliar els espais de magatzem amb què compta actualment el recinte. Aquest està ubicat al costat de l'edifici modular de Docència i Recerca i, actualment, dóna cobertura a la campanya de vacunació de la covid-19.En l'actual context de pandèmia s'ha prioritzat el seu ús com a centre logístic i de distribució de vacunes de la covid-19 per al Camp de Tarragona. Des d'aquí es distribueixen els equipaments necessaris per dur a terme la vacunació: vials, xeringues, EPIs, material fungible, etc.Es preveu, també, que quan s'iniciïn les obres del nou complex hospitalari i es duguin a terme les grans reformes de l'edifici C, la nova construcció pugui tenir un ús polivalent on s'ubiquin els serveis que, mentre durin les obres, s'hagin de desplaçar dels seus espais actuals, fins que els nous espais estiguin preparats per instal·lar-s'hi.