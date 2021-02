Diferents personalitats de Tarragona tallaran les cames de la Vella Quaresma

L'acte s'ha gravat en set capítols i es podrà veure a través de les xarxes socials dels Mercats i de l'Ajuntament

Actualitzada 18/02/2021 a les 11:35

Representants dels Mercats, el comerç i el Carnaval de Tarragona seran els encarregats de tallar les set cames de la Vella Quaresma. La tradicional representació es podrà veure en una sèrie audiovisual de set capítols que s'estrenaran cada diumenge a les 12 del migdia, del 21 de febrer al 4 d'abril, a través de les xarxes socials dels Mercats de Tarragona, de l'Ajuntament de Tarragona i al web: www.tarragona.cat/carnaval/vella-quaresma . TAC12 també emetrà els capítols cada cap de setmana.La representació de la Vella Quaresma, que celebra la tercera edició, és una proposta impulsada pels Mercats de Tarragona amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i que enguany modifica el seu format per adaptar-se a la situació sanitària actual.El projecte ha comptat amb la direcció artística de Joan Rioné i la participació dels actors i actrius de la companyia (H)istrionis Teatre: Jorge Pérez de la Torre, Óscar González, Arnau Fà, Laia Font i Vanesa Ureta.La Vella Quaresma és la representació gràfica del temps quaresmal, que va de dimecres de cendra fins a Setmana Santa. Durant aquest període, el Mercat Central de Tarragona exposa una gran figura de la Vella Quaresma creada per l'il·lustrador tarragoní Edu Polo.