Colonial ven un immoble de més de 12.000 metres quadrats del centre comercial de Les Gavarres a Bauhaus

L'operació forma part del programa de desinversions de la companyia

Actualitzada 18/02/2021 a les 18:05

Colonial ha signat la venda d'un immoble de 12.413 metres quadrats en el centre comercial de Les Gavarres a Bauhaus, on actualment es troba una de les seves botigues. Aquesta operació forma part del programa de desinversions de la companyia immobiliària, que també ha venut l'immoble 9 Percier, a París, al fons alemany Deka Immobilien. L'operació s'ha tancat per 143,5 milions d'euros, després de ser adquirit el 2015 per 67,4 milions. A aquestes vendes s'hi sumen també les fetes en el quart trimestre de 2020, entre les quals es troben un edifici situat al 112 Wagram de París i l'entrega de l'última fase de la cartera logística, cedida a Prologis, per 64 milions.