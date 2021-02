Ciutadans Tarragona aposta per reprendre la tramitació del POUM anul·lat amb la màxima agilitat

Francisco Domínguez, es reuneix amb la Cambra de Comerç i «dona ple suport a les peticions del teixit empresarial d'aprofitar part del document urbanístic»

Ciutadans (Cs) Tarragona aposta per reprendre la tramitació del POUM de la ciutat del 2013, anul·lat per una sentència judicial, amb la màxima agilitat. El portaveu municipal de Cs, Francisco Domínguez, després de mantenir una reunió amb la Cambra de Comerç de Tarragona, ha assegurat que «des de Cs coincidim plenament amb el teixit empresarial, que veu amb preocupació el futur urbanístic de la ciutat i reclama una solució urgent». Ha explicat que «des de Cs donem suport a la moció plantejada pel teixit empresarial de la ciutat i coincidim amb l'opció d'aprofitar part de la feina feta, fins a la segona aprovació inicial, que és el moment en què no es va sol·licitar l'informe sobre hidrocarburs». D'aquesta manera, «es reduiria el temps necessari per tenir un nou planejament».Domínguez ha apuntat que «la situació actual genera inseguretat jurídica a empreses i possibles inversors i pot tenir efectes negatius en l'economia local, que s'afegeixen als causats per la pandèmia». Per això, «al contrari del que va dir l'equip de govern, la sentència que va anul·lar el planejament urbanístic no és cap oportunitat i cal oferir una solució al més aviat possible», ha destacat.Per últim, el portaveu de Cs ha agraït a la Cambra de Comerç «el treball constant per defensar els interessos de Tarragona» i «la important tasca per donar veu al teixit empresarial de Tarragona davant de l'administració».