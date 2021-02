Segon dia consecutiu de mobilitzacions a Tarragona per protestar contra l'empresonament de Pablo Hasel

S'han practicat dues detencions, una per atemptat a agents de l'autoritat i una altra per resistència i desobediència.

Actualitzada 17/02/2021 a les 22:11

Un grup de 100 persones s'ha concentrat a l'estàtua dels Despullats de la Rambla Nova de Tarragona en suport a Pablo Hasel, el raper lleidatà empresonat ahir dimarts. La concentració s'ha convocat per segon dia consecutiu a les 19 hores i, poc després els manifestants ja eren uns 300. S?ha mobilitzat fins l'A-7 on han aconseguit tallar la via durant un minuts fins que els mossos els han dispersat. La mobilització ha acabat amb dues detencions, una per atemptat a agents de l'autoritat i una altra per resistència i desobediència.Després de la concentració als Despullats la comitiva s'ha mobilitzat en direcció Ramón i Cajal i han tallat el trànsit a la plaça Imperial Tàrraco. Minuts després les manifestants han avançat fins al carrer Montoliu on s'han desviat a Sant Antoni Maria Claret per tallar l'entrada a la ciutat des de l'A-7, just a la rotonda de l'Avinguda Catalunya, un cordó policial ho ha evitat. Tot i això, s'ha format una cua important de vehicles que volien entrar a la ciutat.Al voltant de les 10 hores els manifestants s'han mogut Avinguda Catalunya amunt, passant per davant del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili amb la intenció de tallar el tram de l'A-7 proper al cementiri.Davant del cementiri un cordó policial dels Mossos d'Esquadra s'ha topat amb els prop de 200 manifestants que queden i han evitat que tallessin la via.Finalment la comitiva ha aconseguit tallar l'A-7 quan han anat direcció a la via pel camí que uneix el carrer Rovira i Virgili amb Tarragona 2. Al voltant de les 21.15 hores els Mossos han dispersat els manifestants, que han marxat direcció la Rambla Nova a l'alçada de l'estàtua dels Castellers on, finalment, s'ha donat per finalitzada la manifestació.