Roben el sagrari i dues guardioles de la capella del barri de la Floresta

El mossèn i la comunitat estan més «frustrats» pel valor sentimental i de fe que per l'econòmic

Actualitzada 16/02/2021 a les 20:54

Almenys dues persones van entrar a robar a la humil capella del barri tarragoní de la Floresta durant la matinada de diumenge. Es van emportar el sagrari on es guarda el copó amb les formes consagrades i dues guardioles que, segons el mossèn Paco Xammar, contenien al voltant de 30 o 40 euros. El capellà va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra i ahir al matí la policia científica va dur a terme les tasques d'identificació de les empremtes dactilars. Ara per ara, el cos de seguretat està investigant els fets per mirar de trobar els autors del robatori.

Segons explicava Xammar, els lladres van entrar per la finestra que dona al carrer del Bloc Freixe, la qual estava oberta «perquè amb això de la covid ens diuen que ha d'estar tot ventilat i només van haver d'apujar la persiana», relatava el capellà, que afegia que «no esperàvem que ningú entrés a robar, no ens ha passat mai en els 42 anys que portem aquí». No van produir cap destrossa, només van regirar els armaris per veure si trobaven alguna cosa de valor.

La capella es troba en un local als baixos, que els propietaris dels pisos que hi ha a sobre van pagar entre tots quan l'edifici va ser construït per ubicar-hi la petita capella. Segons Xammar, amb la pandèmia hi ha una mitja de 15 o 20 feligresos que cada diumenge assisteixen a la missa que s'hi celebra. «És un lloc modest, però molt estimat», assenyala el mossèn, que assegura que res del que van prendre tenia un gran valor econòmic. De fet, el sagrari és de fusta i va ser construït per un veí del barri. Explica que, més enllà d'aquest valor material, tant ell com la comunitat de creients estan «frustrats» pel valor sentimental i religiós que té el sagrari. «Per un creient és un objecte fonamental, el que han fet ha estat clarament una profanació», lamentava Xammar, que assenyalava que «hauríem preferit que prenguessin 1.000 euros en lloc del sagrari». El capellà suposava també que el van prendre pensant que a l'interior s'hi guardava «algun tresor».

L'endemà dels fets, una veïna de la Floresta es va trobar, a una zona boscosa que hi ha a 150 metres de la capella, el sagrari buit i trencat i les dues guardioles també buides. Un veí es va oferir a arreglar l'objecte i esperen poder tornar-lo al seu lloc aviat.