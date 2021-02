Repsol duplica la seva capacitat d'emmagatzematge de propel·lents a Tarragona

S'han incorporat 8 nous dipòsits que s'han integrat al sistema de producció i càrrega de la instal·lació actual

Repsol ha posat en marxa una nova zona d'emmagatzematge per a propel·lents que permet duplicar la capacitat d'emmagatzematge d'aquest producte al complex industrial de Tarragona. En total s'han invertit gairebé 5 milions d'euros.El projecte s'ha executat durant 2020 i s'ha posat en marxa a principis d'aquest any. La instal·lació ha suposat la compra, adequació i instal·lació de 8 nous dipòsits similars als ja existents, integrant els tancs en el sistema de producció i càrrega de la instal·lació actual.Els propel·lents s'utilitzen com a mitjans propulsors de productes envasats en diverses aplicacions (ambientadors, insecticides, jardineria, cosmètica, etc.). Gran quantitat de productes d'ús comú empren els gasos liquats de Repsol en la seva composició, com en envasos o safates per a alimentació, en encenedors i en altres envasos en aerosol per a usos molt diversos: fragàncies, desodorants, escumes d'afaitar, laques per al cabell, perfums, pintures, insecticides o lubricants. Aquests productes es distribueixen a països del centre i sud d'Europa.Els propel·lents fabricats a Tarragona han tingut especial rellevància aquest últim any, en tractar-se d'un dels components en la fabricació d'aerosols hidroalcohòlics per a la prevenció de la covid-19.