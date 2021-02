La DO Tarragona signa un manifest contra la massificació de renovables

El Consell Regulador de la DO Tarragona s'ha sumat al «crit d'alerta» d'entitats ecologistes i socials del territori contra la massificació energètica que pot suposar l'allau de projectes per construir grans centrals fotovoltaiques i eòliques a les comarques del seu territori (Alt Camp, Baix Camp, Ribera d'Ebre i Tarragonès). Preocupats per la preservació dels valors paisatgístics de la zona, necessària per al futur del sector agroalimentari i de l'enoturisme, el Consell Regulador signa el manifest, que també es lliurarà als partits polítics del Parlament, on es demana una revisió i modificació del decret energètic que eviti «la concentració» d'aquestes infraestructures en un territori limitat, així com «la seva proliferació massiva».La DO Tarragona també reclama un pla territorial sectorial per repartir aquestes energies arreu del país «de forma equitativa i respectuosa amb el medi ambient» i que prioritzi les petites explotacions, el sòl urbà i prop de les àrees de consum, en lloc dels grans complexos energètics. El Consell Regulador ha advertit que la proliferació de centrals solars i eòliques perjudica els cellers, resta valor a les vinyes i als seus paisatges i, en conseqüència, als seus vins. «Cal evitar llocs d'impacte paisatgístic elevat i d'elevada significació per a la societat», defensen.