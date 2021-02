L'Ajuntament de Tarragona i Ensemble o Vos Omnes presenten un nou cicle de música sacra

Actualitzada 17/02/2021 a les 07:49

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament va presentar ahir una aposta ferma pel cant coral professional creat a Tarragona, amb un nou cicle de concerts, que sota el nom de TAU vol donar projecció a la proposta feta pel grup vocal Ensemble o Vos Omnes. Es tracta de quatre concerts en quatre espais eclesiàstics de la ciutat, perquè aquest grup de cant coral especialitzat en música antiga faci gaudir al públic del seu repertori i de la seva qualitat musical. El primer dels concerts serà aquest dissabte 20 de febrer a l'Església de Sant Miquel del Pla amb Josquin, Pater musicorum. Tots els concerts tindran un cost de 15 euros. També se celebraran a l'Església de Sant Agustí i a la Catedral.Les composicions de cant coral que s'hi interpretaran van des del segle XV i fins al XVIII, algunes d'elles recuperades per a l'ocasió. El segon concert es dedicarà a la música per a dones, amb l'Stabat Mater de GB Pergolesi, el tercer girarà a l'entorn de Les lamentacions d'Icart, un compositor amb obres encara desconegudes, del segle XV. Finalment, ja al juliol, el cor Ensemble o Vos Omnes celebrarà el seu desè aniversari a la Catedral de Tarragona, amb Motets de J.S.Bach.L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que va fer la presentació al costat del director del cor, Xavier Pastrana, va mostrar la seva voluntat que «aquest projecte tiri endavant, ja que a Tarragona tenim una forta tradició de cant coral, ens mancava un cicle com aquest». Ricomà va apuntar, a més «que cal donar suport a iniciatives com aquesta perquè Ensemble o Vos Omnes és l'únic cor professional fora de Barcelona i fa una tasca molt important per recuperar i apropar la música sacra a tothom».