L'Ajuntament entrega els premis als comerços guanyadors del Concurs Comerç Festiu Edició Carnaval

Pau Ricomà ha destacat que «el concurs ha estat un èxit i tindrà continuïtat»

Actualitzada 17/02/2021 a les 19:00

Aquest dimecres, s'han entregat els premis als comerços guanyadors del Concurs Comerç Festiu Edició Carnaval. Es tracta d'una acció organitzada per la conselleria de Comerç i la de Festes de l'Ajuntament, amb el suport de la VIA-T i Mercats de Tarragona. L'acte s'ha dut a terme a la plaça de la Font i ha comptat amb la presència de l'alcalde i conseller de Cultura i Festes, Pau Ricomà, la consellera de Comerç, María José López, el president de Mercats de Tarragona, Dídac Nadal, i Judit Sentís de la Via T; així com dels representants dels comerços i comparses participants. L'alcalde ha volgut felicitar els comerços i les comparses que han participat al concurs «amb una actitud molt positiva, mostrant un gran civisme i fent front a les dificultats pròpies del moment que estem vivint» i ha destacat que el concurs «ha estat un èxit i tindrà continuïtat».El concurs ha superat totes les expectatives amb la participació 79 comerços, 53 botigues i 26 parades dels mercats i la implicació de les 18 comparses. Avui s'han entregat els premis de les dues modalitats: la modalitat single, per a aquells comerços que es presentaven individualment; i comparsero, per a aquells que han buscat la complicitat d'alguna comparsa de la ciutat. Cada modalitat tenia 10 categories: premi satíric, premi divertit, premi original, premi tarragoní, premi artesanal, premi millor vestuari, premi millor maquillatge i perruqueria, premi Brilli-brilli, premi gastronòmic i premi coreografia. A més, també s'ha fet entrega dels premis populars.El comerç guanyador de cada categoria en qualsevol de les dues modalitats ha rebut 100 euros, un trofeu i un reconeixement. El total en premis repartits entre els comerços serà de 2.000 euros. Per la seva banda, la comparsa guanyadora de cada categoria de la modalitat comparsero ha estat premiada amb 300 euros, un trofeu i un reconeixement. En total, es repartiran 3.000 euros en premis. A més, entre las persones que han participat en les votacions del premi popular s'han sortejat vint vals de 20 euros.