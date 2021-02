Investigadors de la URV identifiquen una petjada metabòlica associada a la percepció de sacietat

Tot i que la metabolòmica s'ha utilitzat àmpliament en la recerca nutricional, aquesta és la primera vegada que s'utilitza per estudiar la percepció de sacietat. Segons la URV, «aquests resultats no únicament contribueixen al disseny de possibles estratègies per mesurar la sacietat de manera més objectiva que els mètodes habitualment utilitzats, sinó que també contribueixen a una millor comprensió de les vies metabòliques implicades en la regulació de la sacietat que en el futur» i «poden resultar en una eina útil per al disseny d'estratègies més efectives per al control de l'apetit i del pes corporal».Als participants se'ls va servir un esmorzar controlat i es van recollir les dades de sacietat durant les dues hores següents. Aquests voluntaris van dinar també en les mateixes instal·lacions i se'ls va donar el sopar per emportar, amb la qual cosa l'estudi disposava de les dades controlades del consum d'aliments al llarg de tot el dia. Aquestes proves de sacietat es van realitzar en diverses ocasions durant l'estudi.Amb la identificació d'aquestes substàncies que permeten predir la sacietat es podria realitzar una nutrició més personalitzada i plantejar el disseny de productes per al control de la gana i la sacietat a través de la modulació d'aquests metabòlits ja sigui augmentant o reduint la seva concentració a la sang.