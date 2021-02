Els treballadors de l'Ajuntament de Tarragona tornen a protestar per reclamar millores laborals

La convocatòria ha comptat amb el suport dels sindicats CSC, UGT, UOSC, ASEMIT, CSIF i SPL

Els treballadors de l'Ajuntament de Tarragona s'han tornat a concentrar aquest dimecres a primera hora davant del consistori per protestar contra una retallada de drets laborals. La convocatòria ha comptat amb el suport dels sindicats CSC, UGT, UOSC, ASEMIT, CSIF i SPL.Els manifestants han exhibit pancartes a les escales del consistori contra l'actual equip de govern. Entre les seves protestes hi ha la de l'abús de l'ús de treballadors interins, la retirada de la indemnització de la jubilació anticipada, que ja no els paguen els premis d'antiguitat i que no es fan aportacions al pla de pensions.