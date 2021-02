El PSC, Junts i Sonia Orts demanaran reprendre la tramitació del POUM

Els dos grups i la regidora no adscrita assumeixen una petició proposada per setze entitats econòmiques i industrials de la ciutat

Els grups municipals del PSC, Junts per Tarragona i la regidora no adscrita Sonia Orts presentaran al ple de l'Ajuntament d'aquest divendres una moció per tal de reprendre la tramitació del POUM del 2013 anul·lat pel Tribunal Suprem. Fins a setze entitats econòmiques, comercials, socials i industrials de la ciutat han demanat que s'iniciï un procés administratiu perquè la ciutat disposi d'un nou pla d'ordenació urbanística el més aviat possible. La moció presentada demana agafar de nou «la tramitació a partir de la segona aprovació inicial en què es va ometre sol·licitar l'informe sobre hidrocarburs».

L'exregidora de Ciutadans, el PSC i Junts han recollit la demanda registrada a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) per part de l'Associació d'Empreses del Polígon Francolí, Associació d'Empreses del Polígon Riu Clar, Associació d'Empreses PP13, Cambra de Comerç de Tarragona, Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, la CEPTA, Col·legi d'Enginyers Industrials, la Comissió d'Infraestructures del Consell Oficial de Cambres de Comerç de Catalunya, la FEAT, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona, el Gremi de Construcció del Tarragonès, el Parc Comercial i d'Oci de les Gavarres, PIMEC, Repsol i la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.

Les entitats, amb el suport dels grups municipals, demanen que no s'elabori un nou POUM des de zero, si no que s'aprofiti la major part del pla del 2013, ja que sinó s'haurà de recórrer al de l'any 1995. A més a més, denuncien «l'escenari d'inseguretat jurídica», ja que la planificació anul·lada pel Tribunal Suprem ha estat assumida «per part de tots els agents urbanístics» i pot «aturar les claus per al funcionament i el govern» de la ciutat. Les entitats econòmiques recalquen que el POUM del 2013, aprovat per majoria absoluta en el seu moment, «només planteja un defecte de forma en la seva tramitació». A més, el PSC, Junts i Sonia Orts avalen les queixes de les entitats, que lamenten que «el deteriorament socioeconòmic de Tarragona pot agreujar-se enormement en no disposar d'un planejament actual».

Suports dels partits

Els tres grups que presenten la moció conjuntament donen absolut suport a les setze entitats de la ciutat. Sonia Orts, ara regidora no adscrita, va assumir la proposta quan encara formava part del grup de Ciutadans: «Des de la meva nova condició ho continuaré fent». La regidora no adscrita assegurava que «si reprenem la tramitació del POUM del 2013, en dos anys ho tenim fet». En aquest sentit, avisava al govern municipal que l'anterior pla va costar 13 anys de gestar i que «Esquerra Republicana mateixa hi va donar suport». A banda del suport del PSC i de Junts, Orts creia que el PP votaria a favor de la moció i esperava que «Ciutadans ho faci», assolint així la majoria necessària.

Per la seva part, el PSC té la mateixa visió que Orts. «Hem de fer un esforç per tenir un POUM el més aviat possible, el desenvolupament de la ciutat ho necessita», reclamava Sandra Ramos. La portaveu socialista deia que «hi ha partits que veuen una oportunitat de carregar-se coses que des del punt de vista polític no agraden». El portaveu de Junts, Dídac Nadal, també feia una crida al consens: «Hem de fugir d'interessos i anar de la mà de tots els agents socials i econòmics de la ciutat».