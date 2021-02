Detenen tres noies per intentar robar a la casa d'un mosso a Tarragona

Els fets van passar dilluns per la tarda

Actualitzada 17/02/2021 a les 08:46

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns tres dones per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Els fets van passar per la tarda, quan un mosso d'esquadra que es trobava fora de servei va sentir com algú estava manipulant la porta de casa seva al carrer Florenci Vives.L'agent va procedir a obrir la porta i va veure com una dona estava manipulant el pany. Moment en que aquesta va iniciar una fugida per les escales. El mosso es va acreditar com a policia, però la jove va fer cas omís. Alhora va observar com a la noia l'esperaven dues dones més a baix.El mosso va alertar de la seva descripció a les patrulles que estaven de servei, les quals van aconseguir detenir-les per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.