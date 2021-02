Respon al nom de Lima i és molt poruga

Actualitzada 17/02/2021 a les 14:06

La Lima és una gossa que es va escapar el passat dissabte per la zona de la platja Llarga de Tarragona. L'animal té xip i és molt poruc.Els seus propietaris expliquen que sobre les 12.30 hores del mateix dissabte la van veure desorientada al tram de vies que dona a la carretera de Cala Romana pel pont i després per la zona del Camí del Nàstic. Per això demanen col·laboració per si algú la veu. Qui la vegi pot trucar al 603 042 322.