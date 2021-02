Almenys 29 detinguts en la segona nit d'aldarulls a Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona

A Tarragona es s'han detingut dues persones al carrer d'en Salines

Els Mossos han detingut almenys 29 persones en la segona nit d'aldarulls per l'empresonament del raper Pablo Hasel. A Barcelona hi ha hagut 10 arrestats: un a Rambla Catalunya amb plaça Catalunya per atemptat a agents de l'autoritat amb el llançament d'objectes; tres a plaça Catalunya per desordres públics; quatre a Bruc amb Casp, i dos a Bergara amb Pelai per rebentar un concessionari de cotxes a Diputació amb Gran Via. A Lleida hi ha hagut 12 detinguts: un a la zona de Doctor Fleming; dos a Doctor Combelles, un a Roca Llaurador, dos al carrer Bisbe Martí Ruano, i sis a les rodalies de la Rambla d'Aragó i el carrer Lluís Companys per desordres públics. A Girona hi ha cinc detinguts i a Tarragona dos.A Girona, una persona ha estat detinguda a la zona del Pont de Pedra per llançaments a la línia policial, dues més davant de la Subdelegació del Govern, una altra a la zona de les Rambles, i una cinquena a la plaça del Vi per desordres públics.Pel que fa a Tarragona, els Mossos han detingut dues persones al carrer d'en Salines, una per atemptat a agents de l'autoritat i una altra per resistència i desobediència.