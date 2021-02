Tres joves afronten 8 anys de presó per intentar matar un noi a la zona d'oci del port de Tarragona

Els acusats, que actualment tenen 28 anys, 26 anys i 23 anys, tots tres amb antecedents penals, s'enfronten a 8 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, amb agreujant d'abús de superioritat. La fiscalia considera que van empènyer-lo amb «ànim d'atemptar contra la seva vida» o «amb consciència que aquella conducta podria fer-ho». A partir d'aquí, demana aquesta pena de presó per a cadascun dels acusats, així com també la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 500 metres o de comunicar-s'hi durant un període de 10 anys, i d'indemnitzar-la, entre tots, amb 20.000 euros.Les conclusions provisionals de la fiscalia recullen que els fets van tenir lloc a quarts de sis de la matinada del dia 5 de juny del 2017 a les escales del recinte del port, pròximes a la platja del Miracle, que donen a la zona superior de bars i discoteques. Víctima i acusats no es coneixien anteriorment. El noi s'hi va apropar perquè va presenciar una situació tensa de «gelosia» i «nerviosisme». Un dels acusats s'havia trobat amb una exparella sentimental. La víctima va intentar intercedir i es va dirigir al grup amb actitud «pacificadora» i per «apaivagar els ànims».Però els tres processats s'hi van encarar, li van clavar un cop de puny a la cara que el van fer caure al terra, estabornit -havia consumit alcohol i drogues, que li minvaven la capacitat de reacció-, i li van propinar puntades i cops a diferents parts del cos. Diverses persones van anar a ajudar-lo. Després el van acorralar i el van llançar des de la repisa que no té barana de protecció. L'escrit destaca que la víctima es va poder aferrar uns instants al marge, la qual cosa va minimitzar l'impacte contra el terra. Els acusats van fugir a gran velocitat en cotxe del lloc dels fets.