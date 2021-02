Els concerts s'oferiran a la Catedral i a les esglésies de Sant Miquel del Pla i de Sant Agustí

Actualitzada 16/02/2021 a les 19:01

L'Ajuntament de Tarragona programa un cicle de música antiga en espais sacres de la ciutat amb el nom de TAU i fa així seva la proposta feta per Ensemble o Vos Omnes, segons informa el consistori.Ensemble o Vos Omnes és un grup de cant coral especialitzat en música antiga i la regidoria de Cultura subratlla que es tracta d'una aposta ferma pel cant coral professional creat a Tarragona.Els concerts s'oferiran a la Catedral i a les esglésies de Sant Miquel del Pla i de Sant Agustí, a un preu de 15 euros cadascun.Les composicions de cant coral que s'interpretaran van des del segle XV i fins al XVIII, algunes d'elles recuperades per a l'ocasió.El primer concert serà aquest dissabte dia 20 a l'església de Sant Miquel del Pla amb Josquin, 'Pater musicorum', i el segon es dedicarà a la música per a dones, amb l''Stabat Mater', de GB Pergolesi.El tercer girarà entorn de 'Les lamentacions', d'Icart, un compositor amb obres encara desconegudes, del segle XV. Finalment, al juliol el cor Ensemble o Vos Omnes celebrarà el seu desè aniversari a la Catedral de Tarragona, amb 'Motetes', de J.S. Bach.