Renfe renova vuit cabines de conducció de la seva xarxa de simuladors

Sis del centre formatiu de l'Hospitalet de Llobregat i dos de Tarragona

Actualitzada 16/02/2021 a les 13:45

Renfe ha renovat vuit cabines simuladores de conducció a Catalunya, sis del centre formatiu de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i dos de Tarragona (Tarragonès), que s'utilitzen en una mitjana de 9.000 hores de formació l'any, ha informat la companyia.Gràcies a l'actualització de la xarxa de Simuladors de Conducció Ferroviària de Catalunya, s'incorporaran millores en el realisme dels gràfics i noves funcionalitats per complementar la formació de maquinistes i aspirants.La nova xarxa comptarà amb millores gràfiques per aportar un major realisme i immersió en els cursos de reciclatge i certificació, en els quals s'aborda des de la senyalització als sistemes de bloqueig, de comunicació i de protecció del tren.El projecte de substitució s'ha planificat en tres fases: l'elaboració de les especificacions tècniques, la construcció i proves inicials dels prototips i l'ampliació i instal·lació d'aquests.Posteriorment, s'iniciarà una quarta fase de manteniment dels equips i actualització tecnològica durant un període mínim de deu anys, tenint en compte les ampliacions i modificacions que puguin ser requerides per a la vigència dels simuladors.