La líder de Vox a Tarragona cobra d'assessora del partit a la Diputació de Saragossa

Segons l'Heraldo de Aragón, Isabel Lázaro percep 2.500 euros al mes sense que sàpiguen explicar la seva funció

Actualitzada 16/02/2021 a les 09:37

Isabel Lázaro, presidenta de Vox a Tarragona, cobra d'assessora del partit a la Diputació Provincial de Saragossa (DPZ) des d'octubre de 2019. Segons ha avançat l'Heraldo de Aragón, la també diputada electa al Parlament percep en qualitat d'assistent 2.500 euros al mes de la DPZ. El rotatiu aragonès assegura que el partit a Saragossa no sap quines funcions exerceix Segons fonts oficials de Vox, Lázaro va ser contractada a la DPZ perquè va ser «represaliada» a Tarragona pel fet de ser la presidenta provincial de la formació. «Li van fe fora de la seva feina per això, ens va semblar una injustícia flagrant i la vam contractar. És una persona fantàstica, molt bona treballadora i el que se li ha encomanat ho ha resolt amb solvència», van assegurar.El partit d'ultradreta explica que Isabel Lázaro es desplaçava, almenys fins a la precampanya de les eleccions catalanes, totes les setmanes a Saragossa. Mentre que els treballadors de la institució provincial van indicar que «fa temps» que no la veuen per la seu.Per part seva, la presidenta de Vox a Tarragona va eludir donar explicacions sobre el seu fitxatge i la seva feina com a assessora.