La CUP vol que l'Ajuntament de Tarragona doni suport a Pablo Hasél

La formació ha entrat d'urgència una moció després de la detenció del cantant aquest matí i fa una crida a participar de les mobilitzacions d'aquesta tarda

Actualitzada 16/02/2021 a les 15:23

La Candidatura d'Unitat Popular vol que el Consell Plenari acordi donar suport a Pablo Hasél, artista raper, i mostri rebuig total a la seva detenció aquest matí, acusat d'injúries a la corona, injúries a les institucions de l'estat i enaltiment del terrorisme. Les cupaires afirmen que aquesta detenció, «suma un nou pres a la vergonyosa llista de presos i preses polítiques», ha sigut executada pel cos Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, «en oposició total al reconeixement de drets fonamentals».En aquest sentit, les independentistes asseguren que són conscients que detencions com la de Hasél «són advertiments per tal d'apaivagar la dissidència política i ideològica».Les anticapitalistes també proposen que el Ple acordi exigir l'anul·lació de totes les causes obertes i de les sentències condemnatòries de qualsevol persona, també dels artistes, que hagi fet ús del seu dret a llibertat d'expressió, concentració i manifestació; així com exigir al Govern de l'Estat Espanyol, la derogació immediata de la llei mordassa i la reformulació total del Codi Penal.Per últim, la CUP fa una crida a tothom a participar en les diferents concentracions que es faran arreu del territori en suport a Pablo Hasél. En el cas de Tarragona, la concentració està convocada a les 19h a l'estàtua dels despullats.