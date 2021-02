La CUP veu «precipitat» que s'autoritzi Iqoxe a reobrir una de les plantes de derivats d'òxid d'etilè

Els anticapitalistes asseguren que la decisió de la Generalitat «demostra la complicitat amb el complex petroquímic»

Actualitzada 16/02/2021 a les 20:47

La CUP considera «precipitada» la decisió del Govern d'aixecar la suspensió d'activitat d'una de les plantes de derivats d'òxid d'etilè d'IQOXE. Qualifiquen com a «incomprensible» que una empresa amb «una causa oberta per un dels accidents industrials més greus al nostre territori, per realitzar vessaments al mar i per tenir un reactor clandestí, no només pugui continuar en funcionament abans que s'hagin esclarit les causes de l'explosió i depurat responsabilitats, sinó que a més estigui en plena operació». En un comunicat, els anticapitalistes recorden que ningú ha garantit que s'hagin corregit les altes càrregues de feina dels treballadors, «un dels factors que van poder propiciar l'explosió», segons la interlocutòria judicial.